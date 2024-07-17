Evini yakarak intihar etmek istedi: Linçten polis kurtardı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 20:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 20:52

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 28112 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan C. isimli şahıs evde tek başına bulunduğu sırada döktüğü yanıcı madde ile daireyi ateşe verdi.

Site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, polis ekipleri ise kendisini balkona kilitleyen Erkan C.’yi ikna etmek için büyük çaba harcadı.

POLİS KURTARDI

Bir süre sonra ikna edilerek apartmandan çıkartılan şahıs ambulansa bindirileceği sırada öfkeli komşularının saldırısına uğradı. Erkan C.’yi öfkeli kalabalığın elinde polis ekipleri biber gazı kullanarak kurtarırken, çevredekiler ve polis ekipleri arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Erkan C. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, site yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.