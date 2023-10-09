Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:43

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:43

Polis Özel Harekat (PÖH), İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapar. Bu birim özel eğitim alan personellerden oluşur. PÖH adayları bu sürecin nasıl olduğunu ve gerekli şartları merak ediyor. Peki, Polis olmak için gerekli şartlar ne, hangi belgeler gerekli? Lise mezunları polis olabilir mi? İşte ayrıntılar...



PÖH NEDİR?

Polis Özel Harekat (PÖH), Türkiye'de özel eğitim almış, yüksek fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip, olağanüstü durumlar ve terörle mücadele gibi özel operasyonlarda görev yapan polis birimidir. PÖH'ler, ciddi tehlike ve risk altında çalışabilen, özel eğitimlerle donatılmış polis memurlarıdır.

PÖH NASIL OLUNUR?

Polis Özel Harekat birimi için başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli şartları karşılamaları ve gereken sınavları geçmeleri gereklidir. Adaylar, Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim alarak PÖH olur. İşte PÖH olma süreci...

Başvuru: İlk adım, PÖH olmak isteyen kişilerin başvuru yapmasıdır. Bu başvurular, İç İşleri Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde ilan edilir.

Eğitim Şartı: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması; lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları gerekir. Yurt dışında eğitim almış olanlar denklik belgesine sahip olmalıdır.

KPSS Sınavı: Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirli bir puanı geçmelidir.

Yaş Şartı: Adaylar, başvuru tarihinden itibaren 30 yaşına kadar olan kişiler arasından seçilir. 30 yaş sınırı, başvuru yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir.

Fiziksel Şartlar: Adayların belirli fiziksel şartları; boy uzunluğu (erkekler için en az 1.67 cm, kadınlar için en az 1.62 cm) gibi kriterleri sağlamalıdır.

Silah Taşıma Yetisi: Adayların silah taşıma yetenekleri olmalıdır.

Araştırma: Evli adayların ve eşinin adli sicilleri incelenir. Ayrıca, adayların siyasi parti veya oluşumlara üye olmadıklarını kanıtlamaları gerekir.

Suç Kaydı Olmamalı: Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası, affa uğramış olsa bile, belirli suçlarla ilişkilendirilen kişiler PÖH başvurusu yapamaz.

LİSE MEZUNLARI PÖH OLABİLİR Mİ?

Lise mezunu olan kişiler PÖH olabilir ancak, lise mezunu adayların PÖH olabilmesi için önce KPSS sınavından yeterli puanı alarak Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim almaları gerekir. POMEM'de 2 yıl boyunca polislik eğitimi alan adaylar bu sürecin sonunda PÖH olma hakkını kazanır.

PÖH SINAVLARINDA NELER OLUR?

PÖH adayları, fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulur.

Fiziksel Yeterlilik Sınavı: Bu sınavda adaylar; sıçrama, takla, lastikten geçme, slalom koşusu, ağırlık taşıma ve engel etabından oluşan bir dizi fiziksel testi geçmelidir. Başarılı olabilmek için belirli bir süre içinde parkuru tamamlamak gereklidir.

Sözlü Mülakat: Adaylar, psikolojik yeterlilik ve genel kültür bilgisi üzerine değerlendirildikleri sözlü mülakata tabi tutulur. Bu mülakatta adayların psikolojik profili, uygunlukları ve genel bilgi seviyeleri değerlendirilir.

Başarılı olan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitime başlar ve eğitimi tamamladıktan sonra PÖH olur.

KİMLER PÖH OLAMAZ?

PÖH olmak isteyen kişilerden bazı durumlarda başvuru kabul edilmeyebilir:

Evli adayların ve eşinin adli sicili incelenir.

Adayların siyasi parti veya oluşumlara üye olmadıklarını kanıtlamaları gerekir.

Ağır hapis veya belirli suçlarla ilişkilendirilen kişiler PÖH başvurusu yapamaz.

Bu şartlar ve kriterler, PÖH başvurularının kabul edilip edilmeyeceğini belirler. Her başvurunun bireysel olarak değerlendirilir.