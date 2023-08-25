Son dakika... KPSS sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sonuçları belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin sitesinde, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:09
Son dakika... KPSS sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçları belli oldu. 

2023-KPSS lisans oturumlarının sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. 

Memur adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.


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