Prof. Dr. Özkara YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümünü kazanmıştı: YÖK'ten açıklama geldi

Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:50

Güncelleme: 14.08.2024 - 11:50

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınav sistemindeki çarpıklığı göstermek girdiği YKS'de eksi 1,75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiğini açıklamıştı

Sınav sistemiyle ilgili tartışmaları gündem haline getiren bu sonuca ilişkin haberler üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bir açıklama yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İlgili Profesörün kamuoyunu yanıltmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez. İlgili kişinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55.75 neti vardır" denildi. Açıklamada, adayın puanı hesaplanırken TYT puanının yüzde 40’ı AYT’nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplandığı ve adayın yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade edildiği vurgulandı.

"Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğinin unutulmaması gerektiği" belirtilen açıklamada şunlara dikkat çekildi:

"Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir.

Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir.

Söz konusu adayın sayısal (SAY) puanı hesaplanmasında AYT Matematik Testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri Testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için SAY puanı hesaplanmıştır.

Adayın işaretlediği Fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa Biyoloji ve Matematik neti SAY puanının hesaplanmasında etkili olacaktır. Aday, söz konusu Fizik Programına yerleşmesi için yeterli SAY Puanına sahiptir."

ÖZKARA: PEK MAKUL DEĞİL AMA...

Özkara'yı fizik bölümüne yerleşmeye hak kazandıran sözkonusu sonuç üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de devreye girerek "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiası manipülasyondur" açıklaması yaptı. Bunun üzerine Prof. Dr. Yalın Özkara, 'AkademikLink' isimli sosyal medya hesabından merkezin "yalanlama" paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada bizim de açıklama yapmamız gerektiği aşikar elbette. Öncelikle sadece eksi netle üniversite kazandığımın düşünülmesi aslında pek makul değil ama anlıyorum sosyal medyanın böyle de bir yönü var. Kimi zaman yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu konuda belli ki bizim de bir eksiğimiz olmuş. Amacımız kamuoyunu yanıltmak değil elbette sadece iyileştirilmesine inandığımız hususları belirtmekten ibaret. Olayın yanlış anlaşılmaya yol açacağını düşündüğümüz an itibariyle bizler de sosyal medya hesaplarımızdan tüm netlerimizi yayınladık. Dediğim gibi yanlış anlaşılmalar elbette olacak kimi zaman istemeden bizler de hata yapacağız ama iyi niyetimiz baki."





Bu noktada bizim de açıklama yapmamız gerektiği aşikar elbette. Öncelikle sadece eksi netle üniversite kazandığımın düşünülmesi aslında pek makul değil ama anlıyorum sosyal medyanın böyle de bir yönü var. Kimi zaman yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu konuda belli ki bizim de bir… https://t.co/Q3FRqfmr6r — AkademikLink (@istatistikvean1) August 13, 2024















