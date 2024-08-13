Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kaç yaşında, nereli?

Çektiği videolar ile sosyal medyada ünlenen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti. Peki, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:18
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kaç yaşında, nereli?
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Youtoube'de çektiği videolarla belli bir izleyici sayısına ulaşan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın kim olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kaç yaşında, nereli?

BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. 

Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.


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