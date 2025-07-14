Proje Okulları yönetmeliği değiştirildi: MEB; proje okullarında vakıf etkinliklerine katılmayı zorunlu tuttu

T24’ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre; MEB, yeni yayınladığı yönetmelikle özel program uygulayan okul öğrencilerine sosyal sorumluluk ve kulüp çalışmalarını zorunlu kıldı. Bu kapsamdaki çalışmalara katılmadığı takdirde öğrencinin okulu ile ilişiği kesilecek.

KATILMAYANA UZAKLAŞTIRMA CEZASI

MEB, daha önce bu proje ve çalışmalar için Ülkü Ocakları, TÜGVA, Ensar Vakfı, Hayrat Vakfı gibi kuruluşlarla protokol imzalamıştı. Resmî Gazete’de 12 Temmuz’da “Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okullar Yönetmeliği” yayınlandı. Yeni yönetmelikte özel program uygulayan okul öğrencisinin okulundan mezun olabilmesi için en az 60 saat sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alması gerekiyor. Yönetmelikteki diğer bir maddeye göre özel program uygulayan okulların öğrencilerinin bitirme tezi, bitirme projesi, makale yazımı, sosyal sorumluluk faaliyetleri, kulüp çalışmaları ve grup projeleri görevlerini 12. sınıfın birinci dönemi sonuna kadar başarıyla tamamlaması gerektiği bildirildi. Yönetmelikte bildirilen faaliyetlere katılmayan ya da başarısız olan öğrenci 12. sınıfın birinci döneminde okuldan uzaklaştırılıp başka bir okula nakledilecek.

Nisan 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB’in 2 bin 471 vakıf, dernek ve çeşitli kuruluşlarla protokol imzaladığını açıklamıştı. MEB’in çeşitli tarihlerde protokol imzaladığı Ülkü Ocakları, TÜGVA, Ensar Vakfı, Hayrat Vakfı, Peygamber Sevdalıları Vakfı, Cihannüma Derneği, gibi kuruluşlarla, sosyal sorumluluk projeleri, kulüp çalışmaları yaptığı biliniyor. Başka ne değişiklikler oldu? Yeni yönetmelikle birlikte proje okullar özel program uygulayan ve özel proje geliştiren olarak ikiye ayrıldı. Değişiklikle öğrenciler için okulların pansiyonlarında yatılı olarak kalmaları zorunlu oldu. Özel proje uygulayan okullarda bir sınıfın mevcudu önceki yönetmelikte olduğu gibi en fazla 30 olabilirken, özel program uygulayan okullarda ise 24 olacak. Özel program uygulayan okullarda her sekiz öğrenciye bir danışman ayrılacağı bildirilirken, yabancı dil derslerinin en az yüzde 30’unun ilgili ülkelerde en az lisans derecesinde eğitim görmüş öğretmenler tarafından yapılacağı belirtildi. Yeni yönetmelikle birlikte özel program uygulayan okullarda ar-ge birimlerinin kurulması zorunlu kılındı. Yönetmelikte spor, müzik ve hafızlık eğitimi veren İmam Hatip okullarının kendi sınavlarını yapabileceği belirtildi.