Rapor yayımlandı: Okuldan kopuş olabilir

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), “6 Şubat 2023 Tarihli Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Eğitime Etkileri” başlıklı bir rapor hazırladı.

Bölgede 2021-22 öğretim yılı verilerine göre, 5-17 yaş grubunda yaklaşık 203 bin 483 çocuk eğitim dışındaydı. Raporda, okulla bağı zayıflayan çocukların, afet sonrasında da eğitime dönmeme olasılığının arttığına dikkat çekiliyor. Afetlerin eğitim hakkının ihlaline yol açabildiği ve nitelikli eğitim hakkına erişimdeki engeller nedeniyle çocukların ihmal, istismar ve şiddet riskleriyle karşı karşıya olabileceği vurgulanıyor.

Rapordaki bazı bulgular, ihtiyaçlar ve öneriler arasında şunlar yer alıyor:

Depremden en çok etkilenen 10 ilde yükseköğretim öncesi kademelerde, 2021-22 öğretim yılı istatistiklerine göre toplam 12 bin 550 okul, 3 milyon 972 bin 75 öğrenci ve 209 bin 719 öğretmen bulunuyordu. Bu bölgelerde bulunan mülteci öğrenci sayısı ise 358 bin 376’ydı.





Özel önlem gerektiren, eğitimden kopma riski olan gruplar arasında okulöncesi çağındaki, mülteci, özel eğitim ihtiyacı olan, köy okullarında okuyan çocuklar ve kız çocuklar yer alıyor.

KIZLAR İÇİN RİSK FAZLA