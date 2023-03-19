CHP Parti Okulu, 6 soruda 'Seçime ne kadar hazırsınız?' testi yapacak

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:13

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:14

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi seçim takvimini paylaşmasıyla birlikte, CHP’de de sandık güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda çalışan CHP Parti Okulu da seçmenleri kendi oylarına sahip çıkmak için sürece dahil edecek etkinlikler hazırlamaya başladı.

Parti Okulu bu çerçevede bugün sosyal medya hesaplarından 6 soruda “2023 seçim sürecine ne kadar hazırsınız?” testi paylaşacak. “Seçimlerin güvenliğini hep birlikte sağlayacağız” sloganıyla hazırlanan test, seçmenleri hakları konusunda bilinçlendirmeyi ve müşahit olmak için görev talep etmelerini hedefliyor.

"SEÇİMİN ADİL ŞEKİLDE SONUÇLANMASI İÇİN..."

Parti kaynakları konuyla ilgili “Seçmenin bilinçlenmesi ve seçim sürecine hakim olması, seçimin adil şekilde sonuçlanması için çok büyük bir paya sahip. Bu testle tüm seçmenler hem 2023 seçimlerine ne kadar hazır olduklarını ölçecek hem de seçmen olarak haklarını öğrenerek bilgilerini tazeleyecek. İleride seçim günündeki uygulamaya yönelik test ve videolarımız da olacak” bilgisini paylaştı.

Bugün https://forms.gle/DL94F6DjYFsvzpqz8 adresinden ulaşılabilecek testte şu sorular yer alıyor:

"Sade bir seçmen olarak ne yapabilirim? Oturduğum evde bir vatandaş olarak kayıtlı olduğuma dair bilgiyi en hızlı nasıl öğrenebilirim? Yaşadığım haneyi e-devlet üzerinden kontrol ettiğimde tanımadığım kişileri evimde kayıtlı olarak görürsem ne yapmalıyım? 20 Mart 2023 tarihinde askıya çıkacak olan seçmen listesinde kendimin ve aynı evde yaşadığım kişilerin seçmen olduğumu nasıl kontrol edebilirim?

Seçim günü bir siyasi partiden gözlemci (müşahit) olarak görevlendirilmem durumunda, görev aldığım sandıkta hangi yetkilere sahip olurum? Herhangi bir partiye üye değilim. Seçimde sandık görevlisi veya gözlemci/müşahit olarak görev alabilir miyim?"