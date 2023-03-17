MEB, İzBB'ye okullarda gıda paketi dağıtmasına izin vermedi!
CHP’li belediyelerin projelerine imza atmayarak yıllarca bekleten AKP, sağlıklı beslenemeyen öğrencilere kuruyemiş ve meyve paketi dağıtımına engel oldu.
Ekonomik kriz ve gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan etkilenen öğrencilerin beslenme sorunu yaşamaması için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere atıştırmalık fındık, kuru üzüm ve meyve paketi hazırladı. 50 bin öğrenciye ulaştırmak için Milli eğitim Bakanlığı’na kasım ayında başvuru yapıldı. Ancak, dört ay geçmesine rağmen kurumdan belediyeye olumlu ve olumsuz bir yazı gelmedi.
NEDENİNİ BİLMİYORUZ
Paketlere neden izin verilmediğini anlamakta zorluk çektiklerini belirten başkan Tunç Soyer, “50 bin öğrenci hedefledik ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdık. Kasım ayından bu tarafa cevap gelmedi. Yerel yönetim bununla ilgili bir kaynak ayırmış, ama siz izin vermiyorsunuz. Biz öğrencilere destek olmak istiyoruz. Bırakın biz dağıtmayalım. Okul müdürlerine verelim onlar dağıtsın. Anlamak mümkün değil. Maalesef böyle bir tablo var” dedi.
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