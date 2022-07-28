Recep Tayyip Erdoğan'dan, 4 üniversiteye rektör ataması
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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