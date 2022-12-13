13 Aralık 2022 Salı, 17:24

Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 30 Kasım-5 Aralık 2022'de alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ''Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?'' sorusu sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.