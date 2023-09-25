Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:49

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:49

Sağlıkta Lisans Tamamlama yerleştirme başvuruları tamamlandı. En fazla 20 tercih yapan adaylar, puanlarına göre yerleştirme sürecini bekleyecekler. Peki, Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Lisans Tamamlama sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları için YÖK'ten bir açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz yıllardaki duyurulara bakıldığında sonuçların 26 Eylül tarihinde erişime açılabileceği söylenebilir.