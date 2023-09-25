Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Lisans Tamamlama sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlıkta Lisans Tamamlama yerleştirme başvuruları tamamlandı. Adaylar Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulattı. Peki, Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Lisans Tamamlama sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:49
Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Lisans Tamamlama sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news

Sağlıkta Lisans Tamamlama yerleştirme başvuruları tamamlandı. En fazla 20 tercih yapan adaylar, puanlarına göre yerleştirme sürecini bekleyecekler. Peki, Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Sağlık Lisans Tamamlama sonuçları nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlıkta Lisans Tamamlama sonuçları için YÖK'ten bir açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz yıllardaki duyurulara bakıldığında sonuçların 26 Eylül tarihinde erişime açılabileceği söylenebilir.


Player Alanı
ne zaman yerleştirme başvuru Sağlıkta Lisans Tamamlama

İlgili Haberler

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? Uzman öğretmenlik başvuru ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? Uzman öğretmenlik başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler?

TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler?
Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı mı? Jandarma Uzman Erbaş (PERTEM) alımı başvuruları ne zaman? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu masıl yapılır?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı mı? Jandarma Uzman Erbaş (PERTEM) alımı başvuruları ne zaman? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu masıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler