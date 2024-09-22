Sayıştay, Akdeniz Üniversitesi’nin denetim raporunu yayımladı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:03

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:22

Sayıştay tarafından yayımlanan Akdeniz Üniversitesi’ne ait 2023 yılı denetim raporunda, üniversiteye ait bulgulara yer verildi. İlk olarak, üniversite tarafından yapılan hizmet alımlarında Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği yüzde 10’luk sınırın aşılmasına karşın kurumdan izin alınmadığı tespit edildi. Raporda, üniversitenin bu bulguya yanıtının ise “kontrolü sağlayacak bir mekanizmanın bulunmadığı” yönünde olduğu kaydedildi. Aynı bulgu, Sayıştay’ın 2022 yılında yayımladığı raporlarda da dile getirilmişti. Üniversitenin bu konuya ilişkin bir adım atmaması ise bu yılki raporda “Yerine getirilmedi” ifadesiyle yer aldı.

İŞÇİLER İZİNSİZ ÇALIŞIYOR

Akdeniz Üniversitesi’ne ait Döner Sermaye İşletmesi’nin denetim raporunda ise işçilerin biriken izinleri ve doktorların yapılmayan mali sorumluluk sigortası göze çarptı. Rapora göre; burada çalıştırılan bin 547 işçinin yaklaşık 97 günlük kullanılmayan izini bulunuyor. Bazı işçilerin birikmiş izinlerinin ise 150 gün ve üzeri olduğu belirtildi.

DOKTORLARIN SİGORTALARI EKSİK

Yasaya göre, kamu kurumlarında çalışan doktorların, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar nedeniyle mali sigorta yaptırmaları zorunlu. Sayıştay’ın yaptığı incelemede ise Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (Hastane) çalışan 332 doktorun bu sigortayı yaptırmadığı belirlendi.