Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay eleme sınavı hangi gün yapılacak? Sayıştay eleme sınavına kimler girebilir?

Sayıştay eleme sınavı girecek olan adaylar sınav tarihini merak ediyor. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay eleme sınavı hangi gün yapılacak? Sayıştay eleme sınavına kimler girebilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:07
Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay eleme sınavı hangi gün yapılacak? Sayıştay eleme sınavına kimler girebilir?
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Sayıştay eleme sınavının tarihi belli oldu. Sınava girecek adaylar sınav tarihini merak ediyor. Peki, Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay eleme sınavı hangi gün yapılacak? Sayıştay eleme sınavına kimler girebilir?

SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN?

2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Sınavın cevaplama süresi 140 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile girecekler. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

SAYIŞTAY ELEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF fakültelerinden mezun olanlar Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavına girebilirler.


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