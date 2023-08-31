Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakamlık sınavına kimler girebilİr? 2023 kaç Kaymakam alınacak?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:33

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:33

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. ÖSYM'nin düzenlediği Kaymakamlık Sınavı'nın başvuru tarihleri internette araştırılıyor. Peki, Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakamlık sınavına kimler girebilr? 2023 kaç Kaymakam alınacak?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok. Söz konusu sınav bu sene organize edilemeyecek.

2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ise Kasım ayında ilan edilecek 2024 ÖSYM takvimi ile netlik kazanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir.

KAYMAKAMLIK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

İlgili bölümlerden mezun olan adaylar kaymakamlık için özel olarak hazırlanan sınava girmeli ve bu sınavdan en az 70 puan almalıdırlar. Tabi ki sınavın ardından girilmesi gereken mülakatlar da kaymakam olabilmek için gerekli süreçler arasında yer alır.