'Seçmece' öğretmen: Okul müdürü, velilere 'Para verin, istediğiniz eğitimciyi tercih edin' dedi

Kocaeli Çayırova’da bulunan bir ilkokulda idarenin, velilerden “istedikleri öğretmeni seçebilmeleri için 3 bin lira ile asgari ücret arası para aldığı” iddia edildi. Paranın elden ve belgesiz toplandığı kaydedildi. Eğitimciler, “seçmece öğretmen” uygulamasına tepki gösterdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00
'Seçmece' öğretmen: Okul müdürü, velilere 'Para verin, istediğiniz eğitimciyi tercih edin' dedi
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Kocaeli Çayırova ilçesinde bulunan Güzeltepe İlkokulu’nda okul idaresinin, velilerden “öğrencilerinin istedikleri öğretmeni seçebilmeleri için 3 bin lira ile asgari ücret tutarı arası para aldığı” iddia edildi. Eğitim-Sen Gebze Şubesi, “Bir çürüme gözüküyor” tepkisini gösterdi. 

Okul yönetimlerinin her eğitim-öğretim yılı başında velilerden kayıt ücreti veya bağış adı altında para alması sorunu bu yıl da yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullarda kayıt ücreti ya da bağış parası alınma zorunluluğunun olmadığını, velileri bu konuda zorlayanların ise hukuki veya sözlü olarak uyarıldığını söylemişti. Ancak Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Güzeltepe İlkokulu’nda velilerden “öğretmen seçme parası” alındığı iddia edildi. Eğitim-Sen Gebze Şubesi’ne başvuran veliler, okula yeni atanan müdür H.Ö’nün kendilerine “bir bedel karşılığında istedikleri öğretmeni seçebileceklerini” belirttiği, bu kapsamda velilerden 3 bin lira ile asgari ücret tutarı arası para alındığını iletti. 

‘HANGİ PARANIN MAKBUZU’

Söz konusu tutarların ise müdürle birlikte okula gelen, okula kayıtlı olmayan ve memur olduğu ileri sürülen O.T. tarafından elden ve belgesiz toplandığı kaydedildi. Velilere, tutarları Okul Aile Birliği’nin hesaplarına yatırmak istediklerinde ise “Yaz döneminde okulların kapalı olmasından dolayı birliğin banka hesaplarının da kapalı olduğu” bilgisi verildi. Parayı ödeyen ve makbuz isteyen verilerin ise “Ben sizden para almadım ki neyin makbuzunu vereyim?” yanıtıyla karşılaştığı aktarıldı.

‘KAMU ZAN ALTINDA’

Eğitim-Sen Gebze Şubesi, velilerin iddialarını kamuoyunun gündemine taşıyarak “Okul idaresi ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün bu süreçteki tutumları ve yaptıklarının araştırılmasını, sonucun kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Bu haliyle bir çürüme gözüküyor. Bu çürümenin önlenmesi için sorumlular harekete geçmeli. Aksi halde tüm kamu zan altında kalacak” açıklaması yaptı. 


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