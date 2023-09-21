Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman? ÖKBYS yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na nasıl başvurulur?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımladı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman? ÖKBYS yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na nasıl başvurulur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:39
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman? ÖKBYS yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na nasıl başvurulur?
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman? ÖKBYS yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na nasıl başvurulur?

ÖKBYS NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde gireceklerdir.

ÖKBYS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu 2023” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir

ÖKBYS DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.


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