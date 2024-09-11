Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:31

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen ‘’Sen Oku Diye’’ projesine başvurular başladı. Söz konusu proje kapsamında şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere maddi destek sağlanacak. Peki, Sen Oku Diye başvurusu nasıl yapılır? İBB Sen Oku Diye başvuru şartları neler?

İBB SEN OKU DİYE BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen "Sen Oku Diye" projesine başvurular başladı.

Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları, 10 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bu yıl da 100 bin öğrenciye eğitim desteği veriyoruz.

Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin faydalanacağı 3 bin TL'lik eğitim desteğine İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

SEN OKU DİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3 bin TL'lik eğitim desteği başvuru ve evrak işlemleri, web sayfası senokudiye.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Uygulamaya üye olanlar karekod veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilecek. Üyeliği bulunmayanlar ise ilk olarak İstanbul Senin uygulamasını App Store, Google Play veya AppGallery'den indirecek. Ardından hesap oluşturarak başvuru aşamasına geçebilecek.

SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

"Sen Oku Diye" eğitim desteği ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak.

3 bin TL'lik eğitim desteği için İstanbul’da ikamet etme şartı var.

SEN OKU DİYE BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

Başvurusu yapılacak öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci kaydı olanlar ile 5-40 yaş arası rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel veya bedensel başvurabilirler.