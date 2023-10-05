Bakan Yusuf Tekin'in sözlerine tepki: Eğitimde AKP propagandası

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün İstanbul’daki İbn Haldun Üniversitesi’nin akademik yılı açılışında konuştu. Tekin, “Maddi altyapısı büyük oranda tamamlanmış bir zemine oturacak olan yeni eğitim öğretim sistematiği, ‘Türkiye Yüzyılı’ idealinin gerçekleşmesi için en önemli unsur olacak. Kendi modelimizi üretmenin vakti olduğuna inanıyorum” dedi. Eğitimciler ise bakana tepki gösterdi.

‘ÇOK FAZLA SORUN ÜRETECEK’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Karma eğitim üzerinden yapılan tartışmalar, ÇEDES ve öğretmenlere mülakat düşünülünce, dinsel eğitim anlayışı ile özel okulların önünü açacak ve iktidarın gelecek hedefine uygun yeni bir eğitim sistemi yapılandırılmaya çalışılacak. Ancak bu sistem kamusal fayda sağlamadığı için çok fazla sorun üretecek. ‘Türkiye Yüzyılı’ toplumun genelinin kabullendiği bir yaklaşım değil” uyarısında bulundu.

Eğitimci Maksut Balmuk da yeni bir eğitim sisteminin kurulmasında Cumhuriyetin kurucu iradesine atıfta bulunarak, şöyle konuştu: “Geçmişini yok sayanların geleceği kurma şansları olmayacağı açık olup Atatürk devrimlerinin yol göstericiliği etrafında aklı ve bilimi önceleyen Cumhuriyetten ve laiklik ilkesinden taviz vermeyen yaklaşıma ihtiyaç vardır. İktidarın 2003’ten beri eğitimde ortaya koyduğu uygulamalar buna tamamen zıttır.”