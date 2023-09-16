Şiddet yayılıyor: Okullarda zorbalık uyarısı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Yeni eğitim öğretim dönemi için okul zili hafta başında çaldı. Okulların başlamasıyla birlikte akran zorbalığı konusunda uzmanlar dikkat çeken uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre, çocukların okula dönüş ve okula yeni başlama konusunda yaşadıkları stres ve kaygı akran zorbalığı olarak kendini gösterebiliyor. Türkiye’de yapılan araştırmalarda ise her 3 öğrenciden 1’inin akran zorbalığına uğradığı belirtiliyor.

‘ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN’

Uzmanlar çocukların yaşadıkları kaygıların göz ardı edilmemesi gereken sorunlar olduğuna dikkat çekerek bu durumun okul ortamında arkadaşları tarafından dışlanan çocukların eğitim hayatına etkilerinin de derin olabileceğini vurguluyor.

(Eren Ezgi Gevher Avcı)



Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden psikiyatrist Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı, akran zorbalığında güçlüden güçsüze yönelen bir güç ilişkisinin söz konusu olduğunu belirtti. Akran zorbalığına uğrayan çocuklarda okula gitmekten kaçınma, özgüvensizlik, uyku ve yemek sorunları gözlemlenebildiğini belirten Avcı, çocuklara aile içinde güvenli bir ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı. Avcı, “Zorbalığı dinlerken oldukça dikkatli dinlemek, suçlayıcı veya öfkeli olmamak gerekir. Şunu hep akılda tutmak gerekiyor; akran zorbalığı karşısında alacağımız tutum, haksızlıkla nasıl mücadele edileceği konusunda çocuğumuza repertuvar olacaktır” dedi.

DİZİLER ETKİLİYOR

Zorbalık yapan çocukların ihmal ve istismara uğrama olasılığının fazla olduğunu da belirten Avcı, “Oyunlar, dizi ve filmlerde şiddeti merkeze alan ve şiddeti pornografik biçimde aktaran yapımlar, akran ilişkileri içerisinde şiddetin normalleşmesiyle sonuçlanır” diye konuştu.

Akran zorbalığının toplumsal bir sorun olduğunun altını çizen Avcı, sözlerini şöyle noktaladı: “Şiddetin toplumsallaştığı, ekranlarda şiddet olaylarının sergilendiği, dezavantajlı grupların şiddete maruz kaldığı, haksızlıkla mücadele eden insanların cezalandırıldığı bir ortamda çocukların şiddet içeren davranışları taklit etmesi gayet doğaldır.”

FİZİKSEL ŞİDDET

Akran zorbalığının cinsel, duygusal ve fiziksel olabileceğini belirten Psikiyatrist Dr. Eren Ezgi Gevher, akran zorbalığı sayılabilecek davranışları şöyle sıraladı: Alay etme, lakap takma, küçük düşürücü şakalar yapma, dışlama şeklinde; eşyalara veya paraya el koyma, fiziksel şiddet veya şiddet tehdidi gibi; ek olarak çocuktan tehdit yoluyla siber yollarla uygunsuz fotoğraflarını isteme veya çekme, cinsel talepler.

