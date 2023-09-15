Başarının sırrı beslenme uzmanından geldi: Okula giden çocuklarımıza neler hazırlamalıyız?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:40

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:48

Yaz tatilinin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte okulların açıldığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gül Uygun Karakulak, çocuklarda beslenmenin önemine dikkat çekerek, okul başarısını artıran beslenme önerilerinde bulundu.

"SAĞLIKLI ÇOCUKLUK SAĞLIKLI YETİŞKİNLİK DEMEKTİR"

Çocukluk çağında beslenmenin yetişkinliği etkilediğini belirten Dyt. Karakulak, “Sağlıklı beslenme, sağlıklı çocukluk, sağlıklı çocukluk ise sağlıklı bir yetişkinlik demektir. Çocuklar hayat boyu sürdürecekleri beslenme davranışlarını okul döneminde kazanırlar ve bu beslenme alışkanlıkları çocukların hafızasını, konsantrasyonunu, ders başarısını, büyüme ve gelişmesini doğrudan etkiler. Bu düzeni oluştururken anne babalara da büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

"KAHVALTI ŞART"

Beslenme düzeninde kahvaltının önemini vurgulayan Dyt. Karakulak, şu bilgileri paylaştı:

"En değerli öğün olan kahvaltı, kesinlikle atlanmamalıdır. Kahvaltı yapan çocukların derslere odaklanması kolaylaşır ve okul başarısı artar. Besleyici bir kahvaltı yumurta, (haşlanmış, omlet, menemen, krep) peynir, (peynirli sandviç, tost) zeytin, ceviz, salatalık, domates, bol yeşillik, tahin-pekmez, bal gibi besinleri içermelidir. Beyaz un içeren poğaça ve açma gibi hamur işi kahvaltılar ise vitamin ve mineral açısından fakir olmakla beraber kan şekeri dengesini bozacak ve çocuğun öğlene doğru uykusunun gelmesine ve odaklanma problemleri yaşamasına sebep olacaktır."

"BESLENME ÇANTASI HAZIRLARKEN DİKKAT"

Çocukların öğle yemeklerinin nasıl olması gerektiğinden bahseden Dyt. Karakulak, “Bazı okullarda öğlen yemeği olmakla birlikte bazılarında yoktur. Eğer öğlen yemeği varsa menüye ulaşmalı ve buna göre bir düzenleme yapılmalıdır. Örneğin öğlen et, tavuk, balık gibi protein ağırlıklı bir menüye yer veriliyorsa akşam için zeytinyağlı bir sebze yemeği planlamak doğru bir seçim olacaktır. Eğer okulda yemek verilmiyorsa; tam tahıllı, peynirli, domatesli, marullu sandviçler yanına bir kutu ayran veya süt ile birlikte dengeli bir öğün oluşturmanıza yardımcı olur. Ek olarak fırın mücver ile yoğurt veya tavuklu salata ile tam tahıllı ekmek gibi alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. Beslenme çantasına gün içinde tüketmesi gereken suyu da ilave etmeyi unutmayalım” diye konuştu.

ARA ÖĞÜNLER EKLENMELİ

Okul döneminin fiziksel aktivitenin yoğun olduğu bir süreç olmasından ötürü yeterli enerjiyi sağlamak adına ana öğünlere ek olarak ara öğünlerin de eklenmesini gerektiğini hatırlatan Dyt. Karakulak, “Çiğ badem, fındık, ceviz, taze veya kuru meyveler, süt, yoğurt, çok tahıllı un ve kurutulmuş meyve, kuruyemiş ile hazırlanmış ev yapımı kek veya kurabiyeler uygun seçimler olacaktır. Beyin gelişimi için gerekli olan omega-3 yağ asidinden mutlaka alınmalıdır. Bunun için haftada 2-3 kere yağlı balık (uskumru, somon gibi) tüketimine özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

"PAKETLİ ÜRÜNLER HIZLA GELİŞEN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESINI TETİKLİYOR"

Paketli ürün kullanımının obeziteyi tetiklediğinin altını çizen Dyt. Karakulak, "Sağlıksız hazır içecekler ve paketli ürünler hızla gelişen çocukluk çağı obezitesini tetiklemektedirler. Okul çağındaki obezite bilmekle alakalı sorunlara yol açabilir, okul performansını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda kronik rahatsızlıklara da davetiye çıkarmaktadır. Çocuğunuzun vücut ağırlığını takip etmeyi unutmayın ve onu herhangi bir spor dalı ile ilgilenmesi konusunda destekleyin" ifadelerini kullandı.