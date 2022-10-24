Sınavlarda en yüksek başarıyı yakalayan öğrenciler, çareyi yurtdışında arıyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Gençler hem üniversite hem de lise eğitimi için yurtdışına gitmeye çalışıyor. Yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler için düzenlenen fuarların giriş kapılarında, yüksek talep nedeniyle yığılmalar oluyor.

İstanbul Erkek Lisesi’nin 171 mezunundan 100’ü bu öğretim yılında yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmeyi tercih etti. Alman Lisesi mezunlarının 103’ü yurtdışındaki üniversitelerde öğrenime başlarken sadece 10’u Türk üniversitelerine kaydoldu. Robert Koleji mezunlarının yarıdan çoğu, Notre Dame De Sion Lisesi mezunlarının yüzde 57’si, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin yüzde 50’si yüksek öğrenim için yurtdışındaki üniversitelere gitti. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Amerikan Koleji’nin 117 mezunundan 46’sı yükseköğrenim için Türkiye’yi, yüzde 71’i de yurtdışını tercih etti. Yurtdışı eğitimi için öğrencilere ve ailelere danışmanlık hizmeti veren firmaların temsilcileri, bu yıl hem lise hem üniversite için yurtdışına gitmek isteyenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

"GELECEK GÖREMİYORUM"

Almanya’ya tıp öğrenimi görmek üzere giden Serap Koyaş, yurtdışına gidip gitmeme konusunda uzun süre kararsız kaldığını belirterek “Türkiye’de de tıp eğitimi birkaç üniversitede hâlâ çok iyi ama bitirince ne yapacağım diye düşündüm. Türkiye’de doktorların durumu ortada. Kendi ülkemde kendime bir gelecek göremediğim için sonunda Almanya’yı tercih ettim. Okul bitince de orada doktorluk yapmayı düşünüyorum. Bir gün mutlaka ülkeme dönmek, burada hizmet vermek isterim ama ne zaman bilemiyorum” dedi.

VİZE SIKINTISI

Yurtdışına eğitim amaçlı gitmeyi planlayan öğrenciler ve aileleri büyük bir vize sıkıntısı da yaşıyor. Vize bekleme süreleri altı aya kadar uzadı ve birçok konsolosluktan “ret” cevabı geliyor. Uluslararası Eğtim Danışmanları Derneği (UED) Başkanı Eren Göker’in verdiği bilgilere göre, bu yıl yurtdışı eğitime ilgi yüksek ancak vize işlemleri nedeniyle büyük gecikmeler yaşanıyor. Göker, “Bunun en bariz örneğini İngiltere vize başvurularında yaşadık. Aşırı talep gören bazı konsolosluklar da başvuruları cevaplamaya yetişemedikleri için vize bekleme süreleri altı aya kadar uzadı. Başta AB ülkeleri olmak üzere birçok konsolosluktan anlamlandırmakta güçlük yaşadığımız vize ret kararları ile karşılaşıyoruz” dedi.

NEDEN YURTDIŞI?

Türkiye’deki aileler lise eğitimi için çoğunlukla İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Avusturya, İsviçre ve Almanya’yı tercih ediyor. Öğrenciler okul yurtlarında ya da aile yanında konaklıyor. Lise eğitimi için öğrencinin Türkiye’de öğrenim gördüğü ortaokulun programlarına bağlı olarak çeşitli seçenekler bulunuyor. Çocuklarını lise çağında yurtdışına göndermek isteyen ailelerin çoğu, söz konusu ülkede üniversite öğrenimi ve oturma izni için avantaj elde etmek istiyor.