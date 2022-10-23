Akademisyenlerden Erdoğan'a yanıt: 'Fırsatını bulan yurtdışına gidiyor'

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde gerçekleştirilen e-İnsan Programı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurtdışına gittiği değil, yurtdışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Ancak eğitimde ortaya çıkan tablo bunun tersini işaret ediyor. Cumhuriyet’e konuşan akademisyenler özellikle yükseköğretimdeki öğrencilerin Türkiye’deki şartlardan kaynaklı yurtdışına gitme planları yaptığını belirtirken yurtdışında olan Türk öğrencilerin ise gelmeyi ertelediklerinin altını çiziyor.

‘BASAMAK GÖRÜYORLAR’

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, önemli olanın üniversitelerin sayısı değil, niteliği olduğunu söyledi. Tuğcu, “Gerek Türkiye’de kalan gerekse yurtdışından gelen için bu durum böyledir. Ne yazık Türk öğrencilerden gidebilen gidiyor. Artık yurtdışında okumaya gidiş yüksek lisans değil lisans seviyesine indi” diye anlattı.

(Prof. Dr. Tuna Tuğcu)



“Gelenler ise Türkiye’yi Avrupa’ya gitmek için basamak olarak kullanmaya çalışan Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Afganistan, Pakistan ve Afrika vatandaşları” diyen Tuğcu şunları kaydetti:

“Milliyet önemli değil. Sorun bu ülkelerden gelenlerin akademik seviyelerinin inanılmaz derecede düşük olmasında. Bizdeki ortalamayı yükselteceklerine düşürüyorlar. Eskiden ABD ve Avrupa’dan çok fazla öğrencimiz olurdu. Artık eğitim seviyesi düşük ülkelerdeki öğrenciler dahi Türkiye’ye gelmek istemiyor.”

‘TÜRKİYE İNSAN KAYBEDİYOR’

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Akın, Türkiye’de eğitim kalitesinin gerilediğini söyledi.

Akın, “Türkiye yüksek öğrenim görmüş evlatlarını maalesef kaybediyor. Keşke cumhurbaşkanının dediği gibi olsaydı. İnsanlar tıp bitiriyor, mühendislik bitiriyor, ülkelerinde değil, yurtdışında kendilerine bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Öğrenci yetiştirme programları ile yurtdışına giden öğrencilerin birçoğu geri dönmemenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının sözleri güzel, ancak bunun somut bir karşılığı yok. Türkiye yetiştirdiği insanları kaybediyor” diye konuştu.

(Prof. Dr. Rıdvan Akın)

