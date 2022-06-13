Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle okullar 13 ve 14 Haziran'da tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."
Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.
Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
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