"Siyasi irade, öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak adımları değerlendirmeli"

Özel Sektör öğretmenlerinin hakları için sürdürdükleri mücadele sonucu ortaya çıkan polis müdahaleleri ve gözaltılar tepki çekmeye devam ediyor.

Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşverenleri Sendikası (TÖİŞ SEN) Yönetim Kurulu da öğretmenlere yapılan müdahalelere tepki gösterdi. Yaşananların özel öğretim kurumları işverenlerini de rahatsız ettiğini belirten sendika yaşananları bir akıl tutulması olarak değerlendirirken; sağduyunun, diyalogun ve karşılıklı anlayışın hakim olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

'BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLMELİ'

Toplumsal huzurun ve eğitim barışının sağlanabilmesi için tarafların birbirini anlamaya yönelik çaba göstermesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan sendika yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin dile getirdiği haklı taleplerin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 2007 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik döneminde yürürlüğe giren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hazırlanırken, mülga 625 sayılı Kanun'da yer alan öğretmenlere ilişkin taban maaş uygulamasının kaldırılması özel öğretim alanında önemli sonuçlar doğurmuştur.

Aynı süreçte özel öğretim kurumlarının açılışında aranan teminat mektubu şartının da kaldırılması sektörün yapısını doğrudan etkileyen düzenlemeler arasında yer almıştır. Bugün gelinen noktada, özel öğretim alanında çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesine yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi iradenin, sektörün tüm paydaşlarını dinleyerek öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak adımları değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'MALİYET BASKISI ALTINDA HİZMET'

Sendika tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Öte yandan, özel öğretmen sendikalarının gündeme getirdiği taban maaş uygulaması talepleri değerlendirilirken, ülke genelinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli özel öğretim kurumlarının içinde bulunduğu ekonomik koşulların da dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle büyük zincir kurumlar dışında faaliyet gösteren birçok eğitim kurumu ciddi maliyet baskısı altında hizmet vermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla atılacak adımlarla eş zamanlı olarak özel öğretim kurumlarına yönelik SGK prim teşviklerinin güçlendirilmesi, istihdam desteklerinin artırılması ve sektöre yönelik mali yüklerin hafifletilmesi önem taşımaktadır.

Böylece hem eğitim emekçilerimizin hakları korunabilecek hem de eğitim kurumlarının sürdürülebilirliği desteklenebilecektir. TÖİŞ SEN olarak, öğretmenlerimizin hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşmalarını, özel öğretim kurumlarının ekonomik olarak güçlendirilmesini ve eğitim sektöründe sosyal barışın tesis edilmesini savunuyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarını sağduyuya, diyaloğa ve ortak çözüm üretmeye davet ediyoruz."