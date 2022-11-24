Son Dakika: 2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 10:11
Son Dakika: 2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlenmişti.

1 Aralık'ta açıklanması beklenen sonuçlar bugün ilan edildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle: 

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.


2022 KPSS 2022 KPSS Ortaöğretim sınav

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