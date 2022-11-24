Son Dakika: 2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... ÖSYM tarafından düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlenmişti.
1 Aralık'ta açıklanması beklenen sonuçlar bugün ilan edildi.
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/MRPIR6ag98 pic.twitter.com/GO6VoK0Yxk— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 24, 2022
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