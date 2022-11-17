2022 KPSS DHBT giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT giriş belgesi nasıl alınır?

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:12

2022 KPSS DHBT (Diz Hizmetleri Alan Bilgisi) için sayılı günler kaldı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi'nin nasıl alınacağını ve sınava nerede gireceklerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

2022 KPSS DHBT GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

27 Kasım 2022'de yapılacak olan DHBT sınavına giriş yerleri 17 Kasım 2022 itibariyle açıklandı.

2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14:00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.