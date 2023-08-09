Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:45

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:45

"AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarının sonuçları açıklandı mı?" sorusu internetteen çok aratılanların arasında. Binlerce aday AÖL sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023 Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2023 MEB AÖL SINAVLARI BAŞLADI MI?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için bekleyişi başlayacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Ancak, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 gün içerisinde iletecek.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek.