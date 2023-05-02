Son dakika... Mahmut Özer duyurdu: 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:06

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın eğitim alanı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Deprem bölgesinin yanı sıra ülke genelinde 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini aktaran Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız."

"24 OKULUMUZ YIKILDI"

Bakan Özer, depremin yaşandığı bölgelerdeki duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı."

"59 BİN 922 ÖĞRENCİ MEMLEKETLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Özer, depremin ardından bölgeden ayrılan, ancak daha sonra geri dönen öğrenci sayısını da açıkladı:

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü."