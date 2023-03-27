Bakan Özer: 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından eğitime bir süreliğine ara verilmesi üzerine gündeme gelen ‘Okulların kapanma tarihi uzayacak mı’ sorusunu yanıtladı.
Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.
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