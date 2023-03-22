Bakan Özer duyurdu: Deprem bölgesindeki dört ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Deprem bölgesinde yer alan dört ilin bazı ilçelerinde 27 Mart Pazartesi günü eğitim kademeli olarak başlatılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 21:54
Bakan Özer duyurdu: Deprem bölgesindeki dört ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
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6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman’ın bazı ilçelerinde Pazartesi günü eğitim kademeli olarak başlatılacak.

Sosyal medya hesabından eğitime başlanacak ilçelerin adlarının da yer aldığı bir görsel paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

“27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.”


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