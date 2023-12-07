Son dakika... Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri açıklandı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini ve bu doğrultuda atamaların yapılacağını açıkladı. Tekin, "Öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." dedi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.
Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi.
BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.
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