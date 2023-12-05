Son dakika... YÖK'ten "Adalet" ön lisans programları kararı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:10

YÖK üniversitelerdeki "Adalet, "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesine karar verildiğini bildirdi.

YÖK'ten yükseköğretim kurumlarındaki "Adalet" ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin alınan Yükseköğretim Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, YÖK'ün önceliklerinden birinin, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerin yükseköğrenim süreçlerinde elde edeceği kazanımlarla mezuniyet sonrası daha yüksek istihdam imkanlarına kavuşabilecekleri yeni programların inşa edilmesi olduğu vurgulandı.

İstihdam odaklı yükseköğretim anlayışıyla, YÖK'ün çağın koşulları gereği yükseköğretim programlarını kapatarak veya dönüştürerek yerlerine yenilerini ikame edebileceğine işaret edilen açıklamada, gelecek eğitim öğretim yılında küresel gelişmelerin ışığında bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı yeni programların açılacağı aktarıldı.

KAYITLI ÖĞRENCİLERİN STATÜSÜ DEĞİŞMEYECEK

Açıklamada, üniversitelerin bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının yerine "Mahkeme Büro Hizmetleri", "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dönüştürülen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir."