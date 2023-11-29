YÖK’ün kendi verileri ortaya koydu: Eksi dokuz netle 4 yıllık üniversite

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:57

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:57

Yükseköğretim Kurulu YÖK Atlas verilerini güncelledi. Son güncellemeyle birlikte barajın kaldırılmasının üniversite kazanmayı ne kadar kolaylaştırdığını ortaya koydu.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, daha önceki yıllarda ortaya çıkan Yükseköğretim kurumları Sınavı’nda (YKS) kendi bölümleriyle alakalı sorularda eksi net yapanların yanı sıra bu yıl toplam sorularda eksi net yapanlar da oldu.

TÜRKÇE’DEN EKSİ 7.5 NETLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Bazı bölümlere -8,75, -7,25, -9,5 net yapanlar bile girdi. Hatta Türkçeden eksi 7,5 net yapıp Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bile var. Özellikle çocuk gelişimi bölümünün önlisans programlarındaki eksi netliler dikkat çekti.

Eksi netlerle hem iki yıllık hem de dört yıllık bölümlere yerleşildi. Bu bölümlerinin çoğunun vakıf üniversitelerinde olması ise dikkat çekti. Toplam eksi netle girilen bazı bölümler ve üniversiteler şöyle:

Eksi net ya da sıfır netle üniversite kazananların yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı’na girenlerin netleri de dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet, Kapadokya ve Haliç üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazananlar 0’ın altında Türkçe neti yaptı. Yine Haliç ve Kapadokya’da sıfırın altında netle Türk Dili ve Edebiyatı kazanıldı. Yani üniversitelerinden mezun olduğunda Türkçe öğretmenliği yapabilecek olan kişiler sıfırın altında Türkçe netiyle üniversiteye girdi.

YÖK BARAJI KALDIRMADAN ÖNCE KAÇ NET GEREKİYORDU?

YÖK’ün üniversiteye girişteki baraj uygulamasını kaldırmasının ardından Türkçe ya da matematikten yarım net yapan öğrencinin puanı geçen yıl ilk kez hesaplanmaya başlandı. Sınavın ilk bölümü olan TYT’de bu iki dersin herhangi birinden yarım net yapan bir adayın puanı diğer derslerde hepsini yanlış yapsa bile hesaplanabiliyor. Baraj kalkmadan önce 4 yıllık bölümler için en az 27 net, 2 yıllık bölümler için de 8,75 net yapmak mecburiydi.

KENDİ BÖLÜMLERİNİN SORULARINI CEVAPLAYAMADILAR

Daha önceki yıllarda olduğu gibi fizik, kimya, tarih, coğrafya gibi bölümleri kazananlar da YKS’de kendi bölümlerinin sınavlarında eksi net yaptı. Özellikle tarih sıravlarında hem birinci kısımda hem ikinci kısımda eksi net yapanlar dikkat çekti:

FİZİK:

Uludağ Üniversitesi: 0

Selçuk Üniversitesi: -0,75

Abant İzzet Baysal Üniversitesi: -0,25

Harran Üniversitesi: 0

KİMYA:

Namık Kemal Üniversitesi: -0,75

Sütçü İmam Üniversitesi: -1,75

Binali Yıldırım Üniversitesi: 0

Harran Üniversitesi: 0

COĞRAFYA:

M. Akif Ersoy Üniversitesi: -0,25

Kastamonu Üniversitesi: -0,25

Karatekin Üniversitesi: -0,25

TARİH-1

Dumlupınar Üniversitesi: -1,75

Celal Bayar Üniversitesi: -1

İnönü Üniversitesi: -0,5

Karabük Üniversitesi: -1,25

TARİH-2

Ömer Halisdemir Üniversitesi: -0,5

Kırıkkale Üniversitesi: -0,25

Trakya Üniversitesi: 0

Yeditepe Üniversitesi: -0,75