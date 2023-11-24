Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme atanamayan öğretmenler için çözüm önerisinde bulundu: Arz talep dengesi şart

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Türkiye’de atama bekleyen yüz binlerce öğretmen, bu Öğretmenler Günü’nü de öğrencilerinden uzak geçirdi. Atanamayan öğretmenlerin 100 bin atama talebi Ankara’dan hâlâ yanıt beklerken YÖK eski Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme, “atanamayan öğretmen” sorununun arz talep dengesinin kurulmasıyla çözülebileceğini söyledi.

Prof. Eşme, bunu sağlamak üzere atılacak adımları şöyle sıraladı:

1. Pedagojik formasyon uygulamasından vazgeçilerek öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerine bırakılmalıdır.

2. Eğitim fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde, istihdam imkânları dikkate alınmalı ve akredite olmayan eğitim fakültelerine kontenjan verilmemelidir.

3. Ücretli öğretmen istihdamına son verilmesiyle açılacak kadrolara, eğitim fakültesi mezunlarından atama bekleyen öğretmenlere öncelik verilerek atama yapılmalıdır.

Yukarıda sıralanan öneriler dikkate alınmadan atanmayan öğretmen sorunu çözülemeyecektir. Bu sorun çözülmeden nitelikli öğretmen yetiştirilmesinin mümkün olmadığı, eğitimin mutfağında olanların ortak görüşüdür.”

HESABINI KİM VERECEK?

Atanmayan öğretmen sorununun çözümünde söz sahibi iki kurumun, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu hatırlatan Prof. İsa Eşme, iki kuruma şu soruları yöneltti: