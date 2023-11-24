Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme atanamayan öğretmenler için çözüm önerisinde bulundu: Arz talep dengesi şart
Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme, “atanamayan öğretmen” sorununu çözmek için önerilerde bulundu. Prof. Dr. Eşme, “Pedagojik formasyon uygulamasından vazgeçilerek öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerine bırakılmalıdır” diyor.
Türkiye’de atama bekleyen yüz binlerce öğretmen, bu Öğretmenler Günü’nü de öğrencilerinden uzak geçirdi. Atanamayan öğretmenlerin 100 bin atama talebi Ankara’dan hâlâ yanıt beklerken YÖK eski Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme, “atanamayan öğretmen” sorununun arz talep dengesinin kurulmasıyla çözülebileceğini söyledi.
Prof. Eşme, bunu sağlamak üzere atılacak adımları şöyle sıraladı:
1. Pedagojik formasyon uygulamasından vazgeçilerek öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerine bırakılmalıdır.
2. Eğitim fakültesi kontenjanlarının belirlenmesinde, istihdam imkânları dikkate alınmalı ve akredite olmayan eğitim fakültelerine kontenjan verilmemelidir.
3. Ücretli öğretmen istihdamına son verilmesiyle açılacak kadrolara, eğitim fakültesi mezunlarından atama bekleyen öğretmenlere öncelik verilerek atama yapılmalıdır.
Yukarıda sıralanan öneriler dikkate alınmadan atanmayan öğretmen sorunu çözülemeyecektir. Bu sorun çözülmeden nitelikli öğretmen yetiştirilmesinin mümkün olmadığı, eğitimin mutfağında olanların ortak görüşüdür.”
HESABINI KİM VERECEK?
Atanmayan öğretmen sorununun çözümünde söz sahibi iki kurumun, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu hatırlatan Prof. İsa Eşme, iki kuruma şu soruları yöneltti:
- Öğretmenlik diploması taşıyan ve atanmayan yüz binlerce gencin kaybolan yıllarının ve hayallerinin hesabını kim verecek?
- Her 100 öğretmen adayının yalnız 8’i, bazı dallarda 1 veya 2’si atanabiliyorsa bu kurumlarda eğitim öğretim motivasyonu nasıl sağlanacak, nitelikli öğretmen nasıl yetişecek?
- Atama bekleyen öğretmen varken ücretli öğretmen görevlendirme politikası sürdürülecek mi?
- Bazı alanlara kadro vermede tanınan ayrıcalık devam edecek mi?
- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 43’te: “Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” ifadesi yer almaktadır. Bir ihtisas mesleğinin formasyon eğitimine indirgenmesi, bu yasa hükmüyle çelişmiyor mu? Öğretmen eğitiminin formasyon eğitimine indirgenmesine seyirci kalınacak mı?
- Öğretmen atamalarında arz talep arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Kontenjan belirlerken arz talep dengesi ne zaman dikkate alınacak?
- Öğretmen eğitiminde başka fakültelere rol verilmesi, son öğretmen yetiştirme modeli olan eğitim fakültelerinin geleceğini karartmaktadır. Eğitim fakültelerinin geleceği ne olacak?
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