ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:14
ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı
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KPSS sonuçları için kritik gün geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumunun sonuçları açıklandı. 

2024 KPSS sonuçları ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenilecek.

Sonuçlara, buradan ulaşabilirsiniz.


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