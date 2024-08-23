ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı.
KPSS sonuçları için kritik gün geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumunun sonuçları açıklandı.
2024 KPSS sonuçları ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenilecek.
Sonuçlara, buradan ulaşabilirsiniz.
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