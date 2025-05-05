Sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:44

Öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MEB tarafından yapılacak 15 bin öğretmen ataması öncesinde merak ediliyor. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 21 Nisan’da başlamış ve 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB’in resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.


Etiketler: #Sözleşmeli öğretmen #öğretmen ataması #milli eğitim bakanlığı

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