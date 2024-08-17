Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:51

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:51

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adaylarının katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor.