Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'den gelecek duyuruda. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:51
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adaylarının katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. 


Sözleşmeli öğretmenlik haberleri Sözleşmeli öğretmen haberleri öğretmen haberleri

İlgili Haberler

MEB'den genelge: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB'den genelge: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
MEB’in belgesinde MESEM’in çocukları okuldan kopardığı gözler önüne serildi

MEB’in belgesinde MESEM’in çocukları okuldan kopardığı gözler önüne serildi
‘Başarısız olan öğrenciler değil, AKP ve MEB’

‘Başarısız olan öğrenciler değil, AKP ve MEB’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler