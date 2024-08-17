Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'den gelecek duyuruda. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adaylarının katıldığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahmet Şık'a linç girişimi
- Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt!
- Meclis'te büyük saldırı
- Ayıptır, yapmayın beyler!
- İki vekile kınama cezası verildi!
- 'Çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım'
- Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
- Avrasya Tüneli'ne dev zam
- Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- AKP'den 'Can Atalay oturumu' öncesi açıklama