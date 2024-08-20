Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:14

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:14

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet sayfasından öğrenilebilecek, sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.