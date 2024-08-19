Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:07

Güncelleme: 19.08.2024 - 20:07

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz aylarda gerçekleşti. Sınava katılan adayların tercih sonuçları ise geçtiğimiz hafta belli oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yerleştikleri okullara kayıt yaptırabilecek. Farklı şehirlerden İstanbul'daki üniversitelere yerleşen adaylar ise İBB Yurtlarına 16-19 Ağustos'ta başvuru yaptı. İBB Yurtları'nda kalmak isteyen adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar 28 Ağustos tarihinden itibaren başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İBB yurt başvurusu yapan adaylar başvuru sonuçlarına yurt.ibb.istanbul internet sitesinden ulaşabilecek.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Adaylar 7 Eylül'den itibaren İBB Yurtları'na yerleşebilecek.

İBB YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

Kamu personeli olmaması.

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığınız veya bulaşıcı hastalığınız bulunuyor mu ?

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.