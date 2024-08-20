Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar, ağustos ayında TCMB'nin vereceği faiz kararını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:54
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı  faiz kararını gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısınının ardından açıklayacak. Yurttaşlar faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından ağustos ayı faiz kararı açıklanacak.  

Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.


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