KPSS önlisans başvurusu uzatıldı mı? KPSS önlisans başvuruları ne zmana bitiyor? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:06

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde KPSS önlisans başvurularının 03-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. KPSS ön lisans başvuru işlemleri, sınav ücretinin yatırılması ile tamamlanacak. KPSS ön lisans para yatırma için son gün 15 Ağustos 2022 olup, saat 23:59'da sona erecekti.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2022-KPSS ön lisans başvurularının 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.