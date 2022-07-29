Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman?

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:36

MEB, 1 Eylül'de 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurmuştu. Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak. En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak. Sözlü sınav yerleri mülakata girecek adaylar tarafından merak ediliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Atama takvimine göre mülakat yerleri 29 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.