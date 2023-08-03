Suna'nın Kızları 40 çocuk için yaz enstitüsü düzenliyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında çalışmalarını sürdüren Suna’nın Kızları, 14-18 yaş aralığındaki 40 kız çocuğu için “Yaz Enstitüsü” düzenliyor. Koç Okulu işbirliği ve Şanlıurfa Valiliği desteğiyle başlatılan programa, Şanlıurfa’nın Giyimli köyünde yaygın eğitimin farklı kademelerinde öğrenim gören 20 kız çocuk ile İstanbul’da Koç Okulu’nda eğitim hayatına devam eden 20 kız öğrenci katılıyor.

Suna’nın Kızları Yaz Enstitüsü programı, kız çocukların güvenli öğrenme olanaklarıyla tanışmalarına, birbirlerine öğrenme yoldaşı olmalarına, karşılaştıkları sorunları bir arada çözmelerine ve güçlenmelerine destek olacak, yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler kazanmalarını amaçlıyor.

ÇEŞİTLİ ATÖLYELER OLACAK

İlk bir haftası Şanlıurfa’da iki haftası da İstanbul’da Koç Okulu’nda devam edecek programda, buluşmalar, kültürel geziler, tasarım odaklı düşünme ve esenlik atölyeleri gibi etkinlikler yer alıyor. Suna Kıraç’ın kızı ve Suna’nın Kızları’nın kurucusu İpek Kıraç, “Bu programla, kız çocukların akademik hayata devam edebilmek için fırsatları fark etmesini, günlük hayatlarında kullanabilecekleri mesleki ve yaşam becerilerini keşfetmesini, öğrenmeye devam etmenin sadece okul ve akademik başarı ile ilgili olmadığını öğrenmesini hedefliyoruz” dedi.

Yaz Enstitüsü mezunlarının ileride bu programın geliştirilmesi ve uygulanmasında inisiyatif alabileceklerinin de belirten Kıraç şöyle devam etti:

“Aslında hepimiz geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi üstleniyoruz. Bizden önceki kuşakların yaptıklarının üzerine bizler de inşa ediyoruz. Ben annemden devraldığım hayallerin gelişerek devam etmesi için çabalıyorum. Onun çizdiği yoldan ilerliyorum. Bu programa katılan kız çocuklar sonraki nesillere rol model olabilirler.”