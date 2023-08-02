Canan Karatay o meyveleri kara listeye aldı! Yaz akşamlarının vazgeçilmez 4 meyvesini tüketirken dikkat edin...

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:34

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:34

Her söylediğiyle gündeme gelen Prof Dr. Canan Karatay bu kez çok sevilen yaz meyveleri hakkında uyarılarda bulundu.

Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalara göre; yaz aylarında en çok dikkat edilmesi gereken meyve kiraz. Yüksek şeker oranı ile özellikle şeker hastalarının kiraz tüketmesinin sağlıksız olduğunu açıklayan Karatay, vişnenin ise tam aksine çok sağlıklı olduğunu belirtti. Şekersiz kaynatılan vişne suyunun faydalarına dikkat çeken Karatay, ara öğünler için ise tehlikeli dedi.

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka meyve olarak ise listede nektarin var. Nektarinin genetiğiyle oynandığını belirten Karatay, nektarin yerine şeftali tüketmenin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Aynı zamanda kayısının şeker oranının çok yüksek olması sebebi ile önermeyen Karatay, zerdaliyi kayısıya alternatif olarak gösterdi.

Canan Karatay tarafından dikkat çekilen ve yaz aylarında tüketilmemesi gereken 4 adet meyve daha sıralandı. Ürik asit ve trigliserit yüksekliğine neden olması sebebi ile karpuz, kavun, incir ve üzüm tüketiminde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Canan Karatay tarafından önerilen yaz meyveleri ise daha koyu renkli böğürtlen ve mürdüm eriği gibi meyveler. İçerdikleri flavonoidler sayesinde daha sağlıklı olduklarını belirttiği koyu renkli meyveleri tavsiye eden Canna Karatay şeker hastalarının meyve tüketiminde dikkatli olmasını önerdi.