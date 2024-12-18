Tabelayı kaldırmakla sorun çözülmüyor!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, okul binalarındaki yetersizlik, ısınma sorunları ve hijyen eksiklikleri gibi ciddi problemlerle devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025 yılı bütçesi arttı. CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Suat Özçağdaş MEB’in bütçesinin öğrencilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim emekçilerinin ve ailelerinin sorunlarını çözmekten uzak olduğunu belirtti. Son olarak Balıkesir’de Yunus Emre Ortaokulu, Namık Kemal İlkokulu ve Naim Süleymanoğlu Ortaokulu’nun aynı binada eğitim almasını CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi olarak sundu.

Sarı, “Yine 3 müdür yine 3 farklı okulun öğretmenleri yine 3 farklı okulun öğrencileri aynı binada sorunun çözümü, tabelanın kaldırılması olmuş. Sayın Bakana buradan çağrıda bulunuyorum, gözlerinizi kapatınca sorunlar çözülmüş olmuyor. Çocuklar için çözdüğünüz konu bu mudur?“ diye sordu.