2024-2025 eğitim ve öğretim yılı geride kalıyor. MEB'e bağlı okullarda ise karne heyecanı başladı. Peki, Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Belge puanı hesaplaması için öğrencilerin ilk olarak not ortalamalarını tespit etmeleri gerekiyor.

Not ortalaması;

1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sınav sayısına bölünmesiyle bulunuyor.

Tüm dersler için bu işlem tekrarlanır.

Ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.

Toplanan not ortalaması ise o dönem alınan ders sayısına bölünür.

Öğrencinin karne not ortalaması ortaya çıkar.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor.

Öte yandan devamsızlık artık belge almak için engel değil.