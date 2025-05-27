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Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir - Teşekkür kaç puanla alınır?

Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir - Teşekkür kaç puanla alınır?

27.05.2025 12:55:00
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Haber Merkezi
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Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir - Teşekkür kaç puanla alınır?

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, sorusu ilkokul ortaokul lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir - Teşekkür kaç puanla alınır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için not ortalamalarını hesaplamaya başladı. Başarılı öğrencilere ayrıca üstün başarı belgesi de veriliyor. Peki, Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir - Teşekkür kaç puanla alınır?


KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. 

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. 

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir"  belgesi ile ödüllendirilmektedir.

İlgili Konular: #MEB #not sistemi #takdir belgesi

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