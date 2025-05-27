TCDD, Tren Makinisti Temel Eğitimi kapsamında 140 kursiyerin kabul edileceğini açıkladı. Peki, TCDD makinist kursiyer alımı ne zaman? Kursiyer alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?





TCDD KURSİYER ALIMI NE ZAMAN?

TCDD, Tren Makinisti Temel Kursu için 140 kursiyer alınacağını açıkladı. Adaylar başvurularını 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

TCDD KURSİYER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

TCDD KURSİYER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olması, 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması ve ön lisans düzeyinde Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Raylı Sistemler Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olması gerekmektedir. Erkek adayların ise askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da muaf durumda olması şarttır.