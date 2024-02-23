Talimat 'Nurcu'dan: MEB liselerdeki biyoloji müfredatına 'yaratılış felsefesi' eklemeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son zamanlarda attığı adımlarla laik eğitime darbe vurmaya devam ediyor. MEB’in planladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 8 yıl boyunca geçerli olacak yeni müfredat önümüzdeki günlerde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulacak.

Cumhuriyet söz konusu müfredata ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı. MEB Ders Programı Hazırlama Komisyonu’nda yer alan ve ismini vermek istemeyen bir üyenin gazetemize yaptığı açıklamaya göre ilgili müfredata komisyon dışında bulunan bazı isimler tarafından verilen talimatlar aracılığıyla müdahalede bulunuldu. Bu müdahaleyle birlikte 9-10-11-12. sınıflar için hazırlanan biyoloji dersinin öğretim programına “yaratılış felsefesi” gibi biyoloji bilimiyle ilgili olmayan konular dahil edildi. Söz konusu müdahaleyi yaptığı iddia edilen kişi olarak evrim karşıtı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Adem Tatlı ve ekibine işaret edildi.

‘BİLİMDIŞI DEĞİŞİKLİK’

Söz konusu iddiaların sahibi olan komisyon üyesi hazırlanan müfredat uygulandığı takdirde, altına imza atmayacaklarını ve topluca istifa edeceklerini belirtti. Öte yandan üye müfredattaki söz konusu değişikliklerin bilimdışı ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Tartışmaların odağında yer alan müfredattaki konulardan öne çıkanlar ise şöyle: “Biyoloji dersi öğretim programı, öğrencilere yaşamın derinliklerine dair kapsamlı bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilere, canlıların ve ekosistemlerin olağanüstü uyumunu ve düzenini gözlemleme ve bu gözlemleri daha geniş bir bağlamda değerlendirme fırsatı sunan biyoloji bilimi sayesinde öğrenciler biyoloji derslerinde, canlıların muazzam çeşitliliğinin, emsalsiz bir sanatın yansıması olarak nasıl anlaşılabileceğini keşfedecek ve kâinatta örgülenen muhteşem yapıyı görmeleri ve anlamaları mümkün olacaktır. Ayrıca öğrenciler, bilim ve yaratılış arasındaki ilişkiyi anlamlandırarak daha derin bir kavrayışa sahip olabileceklerdir. Bu doğrultuda canlıların varoluşuyla ilgili doğruluğu ispatlanmamış teoriler olmakla birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen biyoloji dersi öğretim programıyla yürütülen eğitim öğretim süreçlerinde yaratılış teorisi benimsenmektedir.”

Konuya ilişkin Eğitim-Sen tarafından açıklama yapıldı. “Müfredat Değişiklikleri ile Bilime ve Bilimsel Gerçeklere Savaş Açılmaktadır!” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Evrim teorisinin biyolojiden genetiğe, tıptan ekolojiye kadar canlılığı ve canlıları ilgilendiren bilimsel çalışma alanlarını birbirine kopmaz bağlarla bağlayan en temel bilimsel ilke olarak kabul edilmesine rağmen MEB tarafından yok sayılmasını anlamak mümkün değildir”

SAİD NURSİ’YLE İLGİLİ MAKALE YAZMIŞ



Prof. Dr. Adem Tatlı, 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yaptığı sürede daha önce yazmış olduğu “Evrim ve Yaratılış” isimli kitabında yaratılışı meselesini ayet, hadis ve İslam alimlerinin ifadeleri ile açıkladığı için YÖK tarafından görevinden uzaklaştırılmış, ardından mahkeme kararı ile görevine geri dönmüştü. Tatlı’nın, Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’yle ilgili 1992 yılında yazdığı “Bediüzzaman Said Nursi’nin Tesbitleri ışığında Millî ve Manevî Problemlerimizin Hal Çareleri” adında makalesi de bulunuyor. Öte yandan Tatlı’nın yardımcı kitap olarak birkaç profesörle kaleme aldığı “Biyoloji 9. Sınıf”, “Yeni Bir Bakış Açısıyla Fen Bilimleri 5” kitaplarında evreni, doğayı tevhidi bakış açısıyla yazdıkları da ortaya çıktı.

